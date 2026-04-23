High School, College Sports Scores and Upcoming Games

MONDAY, April 13
HS BASEBALL
John Paul II 11, Patrick Henry 2
TUESDAY, April 14
COLLEGE BASEBALL
USCB 13, Savannah State 4
HS BASEBALL
Bridges Prep 19, Hampton Co. 0
HS SOFTBALL
Bridges Prep 15, Hampton Co. 0
John Paul II 16, Northwood 0
HS GIRLS SOCCER
Bridges Prep 8, Hampton Co. 3
HS BOYS SOCCER
Bridges Prep 4, Hampton Co. 1
WEDNESDAY, April 15
HS SOFTBALL
Lowcountry Leadership 14, Bridges Prep 13
HS GIRLS SOCCER
Porter-Gaud 3, John Paul II 2
THURSDAY, April 16
HS BASEBALL
Bridges Prep 5, Lowcountry Leadership 1
HS SOFTBALL
John Paul II 12, Thomas Heyward 1
HS BOYS SOCCER
John Paul II 6, Palmetto Christian 3
HS GIRLS LACROSSE
St. Vincent’s 16, John Paul II 4
FRIDAY, April 17
COLLEGE BASEBALL
Lander 20, USCB 1
COLLEGE SOFTBALL
USCB 11, Augusta 3
HS BASEBALL
Hampton Co. 15, Bridges Prep 0
HS SOFTBALL
Laurence Manning 9, John Paul II 3
HS GIRLS SOCCER
First Baptist 6, John Paul II 0
Bridges Prep 6, Hampton Co. 3
HS BOYS SOCCER
Bridges Prep 0, Hampton Co. 0 (BP 3-1 PKs)
John Paul II 7, First Baptist 1
SATURDAY, April 18
COLLEGE BASEBALL
Lander 17, USCB 3
COLLEGE SOFTBALL
Augusta 5, USCB 0
USCB 5, Augusta 1
SUNDAY, April 19
COLLEGE BASEBALL
Lander 18, USCB 5
MONDAY, April 20
HS BASEBALL
John Paul II 13, Thomas Heyward 0
Bluffton 14, Beaufort 6
HS SOFTBALL
Bamberg-Ehrhardt 15, Bridges Prep 2
HS GIRLS SOCCER
John Paul II 8, Ashley Hall 2
Oceanside Collegiate 11, Battery Creek 0
HS BOYS SOCCER
Bluffton 4, John Paul II 2
Beaufort 3, Hampton Co. 2
Oceanside Collegiate 7, Battery Creek 0
HS BOYS LACROSSE
Hilton Head 19, John Paul II 0
TUESDAY, April 21
HS BASEBALL
Battery Creek at Orangeburg-Wilkinson, 6pm
Bamberg-Ehrhardt at Bridges Prep, 6pm
Whale Branch at Barnwell, 5pm
Whale Branch at Barnwell, 7pm
John Paul II at Northwood Academy, 7pm
HS SOFTBALL
Wilson Hall at John Paul II, 4:30pm
Battery Creek at Orangeburg-Wilkinson, 6pm
HS GIRLS SOCCER
Beaufort at Colleton Co., 7:30pm
Battery Creek at Orangeburg-Wilkinson, 5:30pm
Bridges Prep at Beaufort Academy, 4:30pm
HS BOYS SOCCER
Colleton Co. at Beaufort, 7pm
Battery Creek at Orangeburg-Wilkinson, 7pm
Whale Branch at Barnwell, 7pm
CBCCA at Beaufort Academy, 6pm
HS BOYS LACROSSE
Bluffton at John Paul II, 5pm
WEDNESDAY, April 22
HS BASEBALL
Beaufort at Bluffton, 6:30pm
HS SOFTBALL
John Paul II at First Baptist, 4:30pm
May River at Beaufort, 7pm
Bridges Prep at Hampton Co., 6pm
HS BOYS SOCCER
Hilton Head at John Paul II, 5:30pm
Bridges Prep at Hardeeville, 6pm
THURSDAY, April 23
HS BASEBALL
HHCA at John Paul II, 5:30pm
Bluffton at Beaufort, 7pm
Lowcountry Leadership at Bridges Prep, 6pm
Beaufort Academy at Cross, 4pm
HS SOFTBALL
Battery Creek at Cross, 6pm
Bluffton at Beaufort, 7pm
HS GIRLS SOCCER
Battery Creek at Hanahan, 5:30pm
Northwood Academy at John Paul II, 4pm
Beaufort Academy at Coastal Homeschool, 5:30pm
HS BOYS SOCCER
Battery Creek at Hanahan, 7pm
Beaufort Academy at Coastal Homeschool, 7pm
FRIDAY, April 24
HS BASEBALL
Orangeburg-Wilkinson at Battery Creek, 6pm
Bridges Prep at Patrick Henry, 6:30pm
Bluffton at Beaufort, 7pm
HS SOFTBALL
Orangeburg-Wilkinson at Battery Creek, 6pm
HS GIRLS SOCCER
May River at Beaufort, 7pm
Bridges Prep at Philip Simmons, 3pm
HS BOYS SOCCER
Beaufort at May River, 7pm
Barnwell at Whale Branch, 7pm
MONDAY, April 27
HS BOYS LACROSSE
SCHSL 4A 1st Round
HS BASEBALL
Academic Magnet at Battery Creek, 6pm
Colleton Co. at Beaufort, 7pm
Bridges Prep at St. John’s, 6pm
HS SOFTBALL
Northwood Academy at John Paul II, 5pm
Woodland at Beaufort, 7pm
HS GIRLS SOCCER
Whale Branch at Beaufort Academy, TBA
HS BOYS SOCCER
Whale Branch at Charleston Math & Science, 6pm
Battery Creek at Hampton Co., 7pm
TUESDAY, April 28
HS GIRLS LACROSSE
SCHSL 4A 1st Round
HS BOYS TENNIS
SCHSL 4A 1st Round
HS BASEBALL
Battery Creek at Hampton Co., 6pm
Hardeeville at Whale Branch, 5:30pm
HS SOFTBALL
Northwood at John Paul II, 5pm
Cross at Bridges Prep, 6pm
HS GIRLS SOCCER
Hilton Head at Beaufort, 7pm
Colleton Prep at Bridges Prep, 6pm
HS BOYS SOCCER
Beaufort at Hilton Head, 7pm
Barnwell at Whale Branch, 7pm
St. John’s Christian at Beaufort Academy, 6pm
WEDNESDAY, April 29
HS BASEBALL
Beaufort at Colleton Co., 6:30pm
Bridges Prep at Hilton Head, 6:30pm
HS SOFTBALL
Cross at John Paul II, 5pm
HS GIRLS SOCCER
HHCA at John Paul II, 4pm
HS BOYS SOCCER
HHCA at John Paul II, 7pm
THURSDAY, April 30
HS BOYS TENNIS
SCHSL 4A 2nd Round
HS BASEBALL
Oceanside Collegiate at Beaufort, 7pm
HS SOFTBALL
HHCA at John Paul II, 4:30pm
HS GIRLS SOCCER
Bridges Prep at Hilton Head Prep, 5pm
Patrick Henry at Beaufort Academy, 5pm
Colleton Prep at CBCCA, 5:30pm
HS BOYS SOCCER
Patrick Henry at Beaufort Academy, 6:30pm
FRIDAY, May 1
HS BOYS LACROSSE
SCHSL 4A 2nd Round
HS BASEBALL
Whale Branch at Battery Creek, 6pm
Colleton Co. at Beaufort, 7pm
HS SOFTBALL
Bridges Prep at Cross, 6pm
HS GIRLS SOCCER
John Paul II at Pinewood Prep, 4pm
Battery Creek at Berkeley, 7pm
HS BOYS SOCCER
Battery Creek at Berkley, 5:30pm
John Paul II at Pinewood Prep, 6pm