Schedule & Results

Area high school and college sports results and schedule:

Monday, April 27

HIGH SCHOOL BOYS LACROSSE

SCHSL 4A 1st Round

Oceanside Collegiate 16, Beaufort 5

HIGH SCHOOL BASEBALL

Beaufort 9, Colleton Co. 5

SCISA 2A State Tournament

Lee Academy 16, Beaufort Academy 1 (Lee leads 1-0)

HIGH SCHOOL SOFTBALL

Woodland 10, Beaufort 1

John Paul II 18, Hilton Head Prep 2

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

Battery Creek 4, Hampton Co. 0

Tuesday, April 28

HIGH SCHOOL GIRLS LACROSSE

SCHSL 4A 1st Round

May River 23, Beaufort 1

HIGH SCHOOL BOYS TENNIS

SCHSL 3A 1st Round

Philip Simmons 6, Battery Creek 0

HIGH SCHOOL BASEBALL

Hampton Co. 17, Battery Creek 1

Whale Branch 14, Hardeeville 7

Bridges Prep 9, Lowcountry Leadership 5

SCISA 4A State Tournament

Augusta Christian 2, John Paul II 0

SCISA 2A State Tournament

Lee Academy 24, Beaufort Academy 0 (Lee wins series 2-0)

HIGH SCHOOL SOFTBALL

John Paul II 11, Northwood 1

Bridges Prep 18, Cross 4

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

Hilton Head 8, Beaufort 0

Bridges Prep 8, Battery Creek 0

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

Hilton Head 2, Beaufort 0

Whale Branch 6, Barnwell 0

Beaufort Academy 11, St. John’s Christian 0

Wednesday, April 29

HIGH SCHOOL BASEBALL

Beaufort 10, Colleton Co. 4

Hilton Head 11, Bridges Prep 1

SCISA 4A State Tournament

Hammond 4, John Paul II 2

HIGH SCHOOL SOFTBALL

John Paul II 10, HHCA 0

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

John Paul II 2, HHCA 1

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

HHCA 2, John Paul II 2 (HHCA 5-4 PKs)

Thursday, April 30

HIGH SCHOOL BASEBALL

Oceanside Collegiate 8, Beaufort 3

HIGH SCHOOL SOFTBALL

John Paul II 13, Cross 0

Battery Creek 18, Whale Branch 2

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

Hilton Head Prep 4, Bridges Prep 2

Beaufort Academy 3, Patrick Henry 1

CBCCA 4, Colleton Prep 1

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

Beaufort Academy 11, Patrick Henry 0

Friday, May 1

HIGH SCHOOL BASEBALL

Whale Branch at Battery Creek, 6 p.m.

Colleton Co. at Beaufort, 7 p.m.

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

Pinewood Prep 2, John Paul II 1

Berkeley 5, Battery Creek 1

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

Battery Creek 2, Berkley 2 (BC 5-4 PKs)

John Paul II 8, Pinewood Prep 0

Saturday, May 2

COLLEGE SOFTBALL

USCB 10, USC Aiken 0 (5 inn.)

Sunday, May 3

COLLEGE SOFTBALL

USC Aiken 3, USCB 2

USC Aiken 2, USCB 1

Monday, May 4

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

SCHSL 3A 1st Round

Battery Creek 3, Loris 0

SCHSL 2A 1st Round

Bridges Prep def. Manning (FF)

Cheraw 6, Whale Branch 0

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

Beaufort Academy 8, Marlboro Academy 0

HIGH SCHOOL SOFTBALL

John Paul II 20, Cross 6

Tuesday, May 5

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

SCHSL 3A 1st Round

Loris at Battery Creek

SCHSL 2A/1A 1st Round

Ridgeland at Bridges Prep

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

SCISA 2A/1A 1st Round

Beaufort Academy at Spartanburg Day

HIGH SCHOOL BASEBALL

SCHSL 3A District 1st Round

Battery Creek at Swansea, 6 p.m.

SCHSL 2A District 1st Round

Mullins at Bridges Prep

HIGH SCHOOL SOFTBALL

John Paul II at Colleton Prep, 6 p.m.

SCHSL 4A District 1st Round

Beaufort at North Augusta

Wednesday, May 6

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

SCISA 2A/1A Semifinals

Beaufort Academy at Cambridge

Thursday, May 7

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

SCHSL 3A 2nd Round

Battery Creek at Swansea

SCHSL 2A 2nd Round

Lake City at Bridges Prep

SCISA 3A Semifinals

TBD

SCISA 2A/1A Semifinals

TBD

HIGH SCHOOL BASEBALL

SCHSL 3A District 2nd Round

TBD

SCHSL 2A District 2nd Round

TBD

HIGH SCHOOL SOFTBALL

SCHSL 4A District 2nd Round

TBD

Friday, May 8

COLLEGE SOFTBALL

Peach Belt Conference Tournament

USCB vs. Georgia College, 1:30 p.m.

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

SCHSL 3A 2nd Round

TBD

SCHSL 2A/1A 2nd Round

TBD

Saturday, May 9

COLLEGE SOFTBALL

Peach Belt Conference Tournament

USCB/Georgia College winner vs. Columbus St./Augusta winner, Noon

HIGH SCHOOL BASEBALL

SCHSL 3A District Elimination Game

TBD

SCHSL 2A District Elimination Game

TBD

HIGH SCHOOL SOFTBALL

SCHSL 4A District Elimination Game

TBD

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

SCISA 3A Championship

TBD

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

SCISA 3A Championship

TBD

Sunday, May 10

COLLEGE SOFTBALL

Peach Belt Conference Tournament

Championship Game

TBD, Noon

Monday, May 11

HIGH SCHOOL BASEBALL

SCHSL 3A District Championship, Game 1

TBD

SCHSL 2A District Championship, Game 1

TBD

HIGH SCHOOL SOFTBALL

SCHSL 4A District Championship, Game 1

TBD

SCISA Championship Series, Game 1

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

SCHSL 3A 3rd Round

TBD

SCHSL 2A 3rd Round

TBD

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

SCHSL 2A/1A 3rd Round

TBD

HIGH SCHOOL BOYS GOLF

SCHSL 4A Lower State

The Golf Club at Hilton Head Lakes

TBD

Tuesday, May 12

HIGH SCHOOL SOFTBALL

SCHSL 4A District Championship, Game 2 (if necessary)

TBD

SCISA Championship Series, Game 2

TBD

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

SCHSL 3A 3rd Round

TBD

Wednesday, May 13

HIGH SCHOOL SOFTBALL

SCISA Championship Series, Game 3 (if necessary)

TBD

HIGH SCHOOL BASEBALL

SCHSL 3A District Championship, Game 2 (if necessary)

TBD

Thursday, May 14

HIGH SCHOOL BASEBALL

SCHSL 3A Lower State 1st Rd

TBD

SCHSL 2A Lower State 1st Rd

TBD

Friday, May 15

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

SCHSL 3A Lower State Final

TBD

SCHSL 2A Lower State Final

TBD

Saturday, May 16

HIGH SCHOOL BASEBALL

SCHSL 3A Lower State 2nd Rd

TBD

SCHSL 2A Lower State 2nd Rd

TBD

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

SCHSL 3A Lower State Final

TBD

SCHSL 2A/1A Lower State Final

TBD

Beaufort High wrestler Olesya Mullins signs her letter of intent to go to Southwestern Michigan for their Nursing program on Wednesday, April 28, 2026, at Beaufort High. After beginning her wrestling career 13 years ago in Michigan and moving to Beaufort High her junior year, Mullins finished her high school wrestling career with 125 wins and 12 losses. Amber Hewitt/The Island News
Beaufort High boys lacrosse player Hunter Booher signs his letter of intent on Wednesday, April 28, 2026, to go to Coker University. Booher began his Lacrosse career at 7-years-old and finished his high school career holding the Beaufort High Record for career wins with 151 wins. Amber Hewitt/The Island News