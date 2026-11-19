Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort.
Photos by Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
A Beaufort Police car leads the Marine Corps Band at the start of the Beaufort Veterans Day Parade on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in downtown Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Beaufort Police Capt. Joseph Dobbins hands 2-year-old Webb Loftis a piece of candy during the Beaufort Veterans Day Parade on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in downtown Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
The U.S. Marines color guard led off the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Port Royal Mayor Kevin Phillips drives Port Royal Town Council members Mary Beth Gray-Heyward, Jerry Ashmore, and Jorge Guerrero during the Beaufort Veterans Day Parade on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in downtown Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Miss Coastal Islands Kirsten Ansley Stone rides in the Beaufort Veterans Day Parade on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in downtown Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
Local veterans groups, military personnel, students and decorated floats took part in the annual Beaufort Veterans Day Parade honoring those who have served our country on Wednesday, Nov. 11, 2026, on Carteret Street in Beaufort. Amber Hewitt/The Island News
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