Schedule & Results

Area high school and college sports results and schedule.

Monday, April 20

HIGH SCHOOL BASEBALL

John Paul II 13, Thomas Heyward 0

Bluffton 14, Beaufort 6

HIGH SCHOOL SOFTBALL

Bamberg-Ehrhardt 15, Bridges Prep 2

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

John Paul II 8, Ashley Hall 2

Oceanside Collegiate 11, Battery Creek 0

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

Bluffton 4, John Paul II 2

Beaufort 3, Hampton Co. 2

Oceanside Collegiate 7, Battery Creek 0

HIGH SCHOOL BOYS LACROSSE

Hilton Head 19, John Paul II 0

Tuesday, April 21

HIGH SCHOOL BASEBALL

Orangeburg-Wilkinson 28, Battery Creek 1

Bridges Prep 6, Bamberg-Ehrhardt 4

Barnwell 15, Whale Branch 0

Barnwell 14, Whale Branch 0

John Paul II 14, Northwood Academy 0

Jefferson Davis Academy 17, Beaufort Academy 2

HIGH SCHOOL SOFTBALL

Wilson Hall 11, John Paul II 7

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

Beaufort 2, Colleton Co. 1

Battery Creek 11, Orangeburg-Wilkinson 1

Bridges Prep 5, Beaufort Academy 0

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

Beaufort 2, Colleton Co. 0

Battery Creek 7, Orangeburg-Wilkinson 0

Whale Branch 3, Barnwell 2

Beaufort Academy 10, CBCCA 0

HIGH SCHOOL BOYS LACROSSE

Bluffton 14, John Paul II 1

Wednesday, April 22

HIGH SCHOOL BASEBALL

Bluffton 7, Beaufort 2

HIGH SCHOOL SOFTBALL

John Paul II 16, First Baptist 2

May River 14, Beaufort 5

Bridges Prep 12, Hampton Co. 0

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

John Paul II 3, Hilton Head 0

Hardeeville 3, Bridges Prep 1

Thursday, April 23

HIGH SCHOOL BASEBALL

HHCA 5, John Paul II 3

Bridges Prep 5, Barnwell 2

Beaufort Academy 15, Cross 2

HIGH SCHOOL SOFTBALL

Battery Creek 7, Cross 6

Beaufort 9, Bluffton 8

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

Hanahan 7, Battery Creek 0

John Paul II 8, Northwood Academy 0

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

Hanahan 5, Battery Creek 0

Friday, April 24

COLLEGE BASEBALL

Middle Georgia 15, USCB 10

HIGH SCHOOL BASEBALL

Patrick Henry 9, Bridges Prep 6

Bluffton 4, Beaufort 3

HIGH SCHOOL SOFTBALL

Battery Creek 18, Orangeburg-Wilkinson 0

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

May River 6, Beaufort 0

Philip Simmons 5, Bridges Prep 1

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

May River 6, Beaufort 0

Saturday, April 25

COLLEGE SOFTBALL

USCB 4, Georgia Southwestern 1

Georgia Southwestern 13, USCB 11

COLLEGE BASEBALL

Middle Georgia 12, USCB 6

Sunday, April 26

COLLEGE SOFTBALL

USCB 12, Georgia Southwestern 4

COLLEGE BASEBALL

Middle Georgia 13, USCB 12

Monday, April 27

HIGH SCHOOL BOYS LACROSSE

SCHSL 4A 1st Round

Oceanside Collegiate 16, Beaufort 5

HIGH SCHOOL BASEBALL

Beaufort 9, Colleton Co. 5

SCISA 2A State Tournament

Lee Academy 16, Beaufort Academy 1 (Lee leads 1-0)

HIGH SCHOOL SOFTBALL

Woodland 10, Beaufort 1

John Paul II 18, Hilton Head Prep 2

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

Battery Creek 4, Hampton Co. 0

Tuesday, April 28

HIGH SCHOOL GIRLS LACROSSE

SCHSL 4A 1st Round

Beaufort at May River

HIGH SCHOOL BOYS TENNIS

SCHSL 3A 1st Round

Battery Creek at Philip Simmons

HIGH SCHOOL BASEBALL

Battery Creek at Hampton Co., 6 p.m.

Hardeeville at Whale Branch, 5:30 p.m.

Lowcountry Leadership at Bridges Prep, 6 p.m.

SCISA 4A State Tournament

John Paul II at Augusta Christian

SCISA 2A State Tournament

Lee Academy at Beaufort Academy (G2)

HIGH SCHOOL SOFTBALL

Northwood at John Paul II, 5 p.m.

Cross at Bridges Prep, 6 p.m.

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

Hilton Head at Beaufort, 7 p.m.

Battery Creek at Bridges Prep, 6 p.m.

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

Beaufort at Hilton Head, 7 p.m.

Barnwell at Whale Branch, 7 p.m.

St. John’s Christian at Beaufort Academy, 6 p.m.

Wednesday, April 29

HIGH SCHOOL BASEBALL

Beaufort at Colleton Co., 6:30 p.m.

Bridges Prep at Hilton Head, 6:30 p.m.

HIGH SCHOOL SOFTBALL

Cross at John Paul II, 5 p.m.

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

HHCA at John Paul II, 4 p.m.

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

HHCA at John Paul II, 7 p.m.

Thursday, April 30

HIGH SCHOOL BASEBALL

Oceanside Collegiate at Beaufort, 7 p.m.

SCISA 4A State Tournament

John Paul II vs. TBD

SCISA 2A State Tournament

Beaufort Academy at Lee Academy (G3 if nec.)

HIGH SCHOOL SOFTBALL

HHCA at John Paul II, 4:30 p.m.

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

Bridges Prep at Hilton Head Prep, 5 p.m.

Patrick Henry at Beaufort Academy, 5 p.m.

Colleton Prep at CBCCA, 5:30 p.m.

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

Patrick Henry at Beaufort Academy, 6:30 p.m.

Friday, May 1

HIGH SCHOOL BASEBALL

Whale Branch at Battery Creek, 6 p.m.

Colleton Co. at Beaufort, 7 p.m.

HIGH SCHOOL SOFTBALL

Bridges Prep at Cross, 6 p.m.

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

John Paul II at Pinewood Prep, 4 p.m.

Battery Creek at Berkeley, 7 p.m.

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

Battery Creek at Berkley, 5:30 p.m.

John Paul II at Pinewood Prep, 6 p.m.

COLLEGE TRACK & FIELD

USCB at Peach Belt Conference Championships, Daytona Beach, Fla.

Saturday, May 2

HIGH SCHOOL GIRLS LACROSSE

SCHSL 4A 2nd Round

TBD

COLLEGE SOFTBALL

USCB at USC Aiken, 1 p.m.

USCB at USC Aiken, 3 p.m.

COLLEGE TRACK & FIELD

USCB at Peach Belt Conference Championships, Daytona Beach, Fla.

Sunday, May 3

COLLEGE SOFTBALL

USCB at USC Aiken, Noon

Monday, May 4

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

SCHSL 3A 1st Round

TBD

HIGH SCHOOL BASEBALL

SCHSL 4A District 1st Round

TBD

SCISA 4A State Tournament

John Paul II vs. TBD

HIGH SCHOOL SOFTBALL

John Paul II at Cross, 6 p.m.

Tuesday, May 5

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

SCHSL 4A 1st Round

TBD

SCHSL 3A 1st Round

TBD

HIGH SCHOOL BASEBALL

SCHSL 4A District 2nd Round

TBD

SCHSL 3A District 1st Round

TBD

SCHSL 2A District 1st Round

TBD

HIGH SCHOOL SOFTBALL

SCHSL 4A District 1st Round

John Paul II at Colleton Prep, 6 p.m.

Wednesday, May 6

HIGH SCHOOL BOYS TENNIS

SCHSL 4A Lower State Final

TBD

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

SCHSL 4A 1st Round

TBD

HIGH SCHOOL BASEBALL

SCISA 4A State Tournament

Championship Game 1

TBD

Thursday, May 7

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

SCHSL 3A 2nd Round

TBD

HIGH SCHOOL BASEBALL

SCHSL 4A District Elimination Game

TBD

SCHSL 3A District 2nd Round

TBD

SCHSL 2A District 2nd Round

TBD

SCHSL 1A District 1st Round

TBD

SCISA 4A State Tournament

Championship Game 2 (if nec.)

TBD

HIGH SCHOOL SOFTBALL

SCHSL 4A District 2nd Round

TBD

Friday, May 8

COLLEGE SOFTBALL

USCB at Peach Belt Conference Tournament

HIGH SCHOOL SOFTBALL

SCISA State Tournament

TBD

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

SCHSL 4A 2nd Round

TBD

SCHSL 3A 2nd Round

TBD

Saturday, May 9

COLLEGE SOFTBALL

USCB at Peach Belt Conference Tournament

HIGH SCHOOL BASEBALL

SCHSL 4A District Championship, Game 1

TBD

SCHSL 3A District Elimination Game

TBD

SCHSL 2A District Elimination Game

TBD

SCHSL 1A District Elimination Game

TBD

HIGH SCHOOL SOFTBALL

SCHSL 4A District Elimination Game

TBD

SCISA State Tournament

TBD

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

SCHSL 4A 2nd Round

TBD

HIGH SCHOOL BOYS TENNIS

SCHSL 4A Championship

TBD

HIGH SCHOOL BOYS LACROSSE

SCHSL 4A Championship

TBD

HIGH SCHOOL GIRLS LACROSSE

SCHSL 4A Championship

TBD

Sunday, May 10

COLLEGE SOFTBALL

USCB at Peach Belt Conference Tournament