HIGH SCHOOL FOOTBALL SCORES & SCHEDULES — Week 7/Week 8

Beaufort Academy’s Riley Jones causes the Holly Hill Academy quarterback Mason Green to fumble the ball while attempting to pass during the second quarter of their game Friday, Oct. 9, at BA’s Merritt Field. The referee, however, said the quarterback’s arm was already moving forward and called it an incomplete forward pass. By the end of the night the Eagles had come away with a 20-6 win over the Raiders. Bob Sofaly/The Island News

Week 7 — Friday, Oct. 9

SCHSL 5-5A

Summerville 50, Stratford 7

Fort Dorchester 30, West Ashley 16

James Island 45, Stall 0

SCHSL 6-5A

Berkeley 36, Carolina Forest 24

Socastee 20, Wando 17

Cane Bay 20, Goose Creek 14

SCHSL 6-4A

Lucy Beckham 47, May River 0

Colleton County 35, Beaufort 14

SCHSL 5-3A

Oceanside Collegiate 42, Georgetown 0

Hanahan 56, North Charleston 0

SCHSL 5-2A

Timberland 41, Academic Magnet 28

Woodland 24, Battery Creek 14

Philip Simmons 44, Lake Marion 0

SCHSL 7-1A

Hampton Co. 57, Ridgeland 0

Hardeeville 15, Allendale-Fairfax 0 (forfeit)

SCISA 2-4A

John Paul II 41, Hilton Head Prep 6

Laurence Manning 10, Porter-Gaud 7

Northwood Academy 44, Pinewood Prep 43

SCISA 2-3A

Bethesda Academy 30, HHCA 6

First Baptist 57, St. John’s Christian 0

John Paul II 41, Hilton Head Prep 6

SCISA 1-2A

Calhoun Academy 50, Cross 6

Colleton Prep 46, Patrick Henry Academy 28

First Baptist 57, St. John’s Christian 0

SCISA 2-1A

Beaufort Academy 20, Holly Hill Academy 6

Dorchester Academy 48, Thomas Heyward 13

Beaufort Academy’s Riley Jones, right, was a physical presence to be reckoned with as he continued to put pressure on the Holly Hill ball carriers during their game Friday, Oct. 9, at BA’s Merritt Field. Jones’ relentless pursuit helped the Eagles come away with 20-6 win over the Patriots. Bob Sofaly/The Island News

Week 8 — Friday, Oct. 16

SCHSL 5-5A

Stall (2-5, 0-3) at West Ashley (1-6, 1-2)

Fort Dorchester (4-4, 3-1) at Summerville (4-3, 2-1)

Ashley Ridge (2-5, 2-1) at James Island (7-0, 4-0)

SCHSL 6-5A

Carolina Forest (5-2, 1-1) at Socastee (3-4, 2-0) (Thurs)

Goose Creek (1-6, 0-2) at Berkeley (6-1, 2-0)

Cane Bay (3-4, 1-1) at Wando (3-4, 0-2)

SCHSL 6-4A

Colleton Co. (2-5, 1-1) at Bluffton (3-4, 1-1)

Lucy Beckham (4-3, 1-1) at Beaufort (1-6, 0-2)

May River (4-3, 1-1) at Hilton Head (6-1, 2-0)

SCHSL 5-3A

Georgetown (1-6, 0-1) at Hanahan (7-1, 1-1)

Bishop England (7-0, 1-0) at Oceanside Collegiate (4-3, 2-0)

SCHSL 5-2A

Academic Magnet (4-3, 0-2) at Philip Simmons (4-3, 2-0)

Timberland (3-4, 1-1) at Battery Creek (6-1, 1-1)

Lake Marion (4-2, 1-1) at Woodland (5-2, 1-1)

SCHSL 7-1A

Whale Branch (1-5, 0-1) at Hardeeville (5-2, 2-0)

Allendale-Fairfax (1-6, 0-1) at Ridgeland (1-7, 0-2)

SCISA 2-4A

Laurence Manning (5-1, 1-0) at John Paul (1-6, 0-4)

SCISA 2-3A

No games scheduled

SCISA 1-2A

Cross (3-4) at St. John’s (1-6)

SCISA 1A

No games scheduled

Holly Hill quarterback Mason Green, center, has nowhere to go as Beaufort Academy’s Terry Dortch, left, and Jamison Paulk close in on him during the second quarter of their game Friday, Oct. 9, at BA’s Merritt Field. The Eagles defense held tight leading to a 20-6 win over the Raiders. Bob Sofaly/The Island News
Holly Hill Academy quarterback Mason Green desperately tries to get away from Beaufort Academy’s Riley Jones during their game Friday, Oct. 9, at BA’s Merritt Field. Jones’ constant pressure helped the Eagles beat the Raiders 20-6. Bob Sofaly/The Island News