HIGH SCHOOL FOOTBALL SCORES & SCHEDULES — Week 7/Week 8

Week 7 — Friday, Oct. 9
SCHSL 5-5A
Summerville 50, Stratford 7
Fort Dorchester 30, West Ashley 16
James Island 45, Stall 0
SCHSL 6-5A
Berkeley 36, Carolina Forest 24
Socastee 20, Wando 17
Cane Bay 20, Goose Creek 14
SCHSL 6-4A
Lucy Beckham 47, May River 0
Colleton County 35, Beaufort 14
SCHSL 5-3A
Oceanside Collegiate 42, Georgetown 0
Hanahan 56, North Charleston 0
SCHSL 5-2A
Timberland 41, Academic Magnet 28
Woodland 24, Battery Creek 14
Philip Simmons 44, Lake Marion 0
SCHSL 7-1A
Hampton Co. 57, Ridgeland 0
Hardeeville 15, Allendale-Fairfax 0 (forfeit)
SCISA 2-4A
John Paul II 41, Hilton Head Prep 6
Laurence Manning 10, Porter-Gaud 7
Northwood Academy 44, Pinewood Prep 43
SCISA 2-3A
Bethesda Academy 30, HHCA 6
First Baptist 57, St. John’s Christian 0
John Paul II 41, Hilton Head Prep 6
SCISA 1-2A
Calhoun Academy 50, Cross 6
Colleton Prep 46, Patrick Henry Academy 28
First Baptist 57, St. John’s Christian 0
SCISA 2-1A
Beaufort Academy 20, Holly Hill Academy 6
Dorchester Academy 48, Thomas Heyward 13
Week 8 — Friday, Oct. 16
SCHSL 5-5A
Stall (2-5, 0-3) at West Ashley (1-6, 1-2)
Fort Dorchester (4-4, 3-1) at Summerville (4-3, 2-1)
Ashley Ridge (2-5, 2-1) at James Island (7-0, 4-0)
SCHSL 6-5A
Carolina Forest (5-2, 1-1) at Socastee (3-4, 2-0) (Thurs)
Goose Creek (1-6, 0-2) at Berkeley (6-1, 2-0)
Cane Bay (3-4, 1-1) at Wando (3-4, 0-2)
SCHSL 6-4A
Colleton Co. (2-5, 1-1) at Bluffton (3-4, 1-1)
Lucy Beckham (4-3, 1-1) at Beaufort (1-6, 0-2)
May River (4-3, 1-1) at Hilton Head (6-1, 2-0)
SCHSL 5-3A
Georgetown (1-6, 0-1) at Hanahan (7-1, 1-1)
Bishop England (7-0, 1-0) at Oceanside Collegiate (4-3, 2-0)
SCHSL 5-2A
Academic Magnet (4-3, 0-2) at Philip Simmons (4-3, 2-0)
Timberland (3-4, 1-1) at Battery Creek (6-1, 1-1)
Lake Marion (4-2, 1-1) at Woodland (5-2, 1-1)
SCHSL 7-1A
Whale Branch (1-5, 0-1) at Hardeeville (5-2, 2-0)
Allendale-Fairfax (1-6, 0-1) at Ridgeland (1-7, 0-2)
SCISA 2-4A
Laurence Manning (5-1, 1-0) at John Paul (1-6, 0-4)
SCISA 2-3A
No games scheduled
SCISA 1-2A
Cross (3-4) at St. John’s (1-6)
SCISA 1A
No games scheduled